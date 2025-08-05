YAŞ kararları Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 2025 YAŞ terfi listesi açıklandı

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli atama ve terfi kararları alındı. Kararların Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi ise merak konusu oldu.

YAŞ TERFİ LİSTESİ 2025

2025 YAŞ toplantısında, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi edenler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe terfi etti.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri’nden Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri’nden Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri’nden Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe yükseltildi. Tuğgeneral ve tuğamiraller arasında da çok sayıda terfi gerçekleşti.

GENERAL OLAN ALBAYLAR 2025

2025 YAŞ toplantısında, 61 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Bu terfiler, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Terfi eden albayların isimleri ve görev yerleri, Resmi Gazete’de yayımlanacak detaylı listede yer alacak. General ve amiralliğe yükselen albaylar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde çeşitli görevlere atanacak. Resmi Gazete’de yayımlanacak liste, bu terfilerin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

YAŞ EMEKLİ EDİLEN ALBAYLAR 2025

2025 YAŞ toplantısında, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen albayların durumu da karara bağlandı. Emekliye sevk edilen general ve amiraller arasında 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten itibaren emekliye ayrılacak. Emekli edilen albayların detaylı listesi, Resmi Gazete’de yayımlanacak kararlarla netlik kazanacak.

YAŞ KARARLARI 2025 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI MI?

2025 Yüksek Askeri Şura kararları, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Resmi Gazete’nin gece yarısı saat 00.00’dan sonra yayımlanması nedeniyle, YAŞ toplantısında alınan terfi, atama ve emeklilik kararlarının 6 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu yayımda, terfi eden general ve albayların listesi, görev süreleri uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler detaylı olarak yer alacak.