YAŞ kararlarının açıklanacağı toplantı başladı

01 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:14

Yüksek Askeri Şura toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

YAŞ TOPLANDI MI?

1 Ağustos Perşembe (bugün) saat 12.20 itibarıyla Yüksek Askeri Şura (Yaş) toplantısı üyelerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

YAŞ TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu albayların terfisi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konuların görüşüleceği Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün saat 12.20 itibarıyla başladı.

YAŞ TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının üyeliğinde toplanan YAŞ toplantısında görüşmeler devam etmekte.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında kararlar henüz açıklanmadı.

Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındığı toplantıda görüşmelerin bir günde tamamlanması bekleniyor.