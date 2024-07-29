YAŞ toplantısı 2024 bu hafta gerçekleşecek: TSK terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair kararlar görüşülecek

29 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:33

Ağustos ayının ilk haftası yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetleri terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair kararlar görüşülerek Cumhurbaşkanlığı onayıyla uygulamaya konulacak.

YAŞ NEDİR?

Yılda en az bir kere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyaretinin ardından başlayan Yüksek Askeri Şurası (YAŞ)’ın ana gündemini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu albayların terfisi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular oluşturur.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA’NIN GÖREVLERİ NELER?

Yüksek Askeri Şura’nın görevleri; TSK ana hedefleri hakkında görüşme, önemli mevzuat taslaklarını inceleme, Silahlı Kuvevtlerle ilgili diğer konularda görüşme ve mevzuatta verilen görevleri yapma şeklindedir.

YAŞ TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündemi belirlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair kararlar görüşülecek.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISINA İLK KEZ KATILACAK İSİMLER

Bu hafta toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura toplantsına ilk kez katılacak isimler arasında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak yer alacak.

YAŞ KARARLARI BELLİ OLDU MU?

YAŞ kararları, toplantının ardından Resmi Gazete’de açıklanacak.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen YAŞ toplantısının Ağustos ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı; Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından oluşur.