YAŞ toplantısı bitti mi? Gözler Yüksek Askeri Şura toplantısında çıkacak kararlarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos günü 12.10'da başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yer aldığı YAŞ üyeleri toplandı.

YAŞ TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

2025 yılında 5 Ağustos Salı günü gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün 12.10'da başladı.

İlk olarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilirken toplantı öğle saatlerinde başladı. Şu an için toplantının bittiğine dair bilgi paylaşılmazken görüşme devam ediyor.

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NELER 2025?

YAŞ toplantısı bugün 12.10'da başladı ve henüz sona ermedi. Kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bekleyiş devam ederken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görevine devam etmesi bekleniyor.

Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024 senesinde 1 yıl daha uzatılmıştı. Yaş haddini 72'ye çıkaran düzenleme nedeniyle görevinde devam edeceği öngörüldü.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILDI?

Bugün gerçekleştirilen toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

YAŞ 2025 TOPLANTISINDA KARAR ALINDI MI?

Yüksek Askeri Şura, Resmi Gazete'de yayımlanan TSK Personel Kanunu'ndaki yeni düzenleme kapsamında gerçekleşiyor. Düzenlemeye göre. 75 general ve amiral, Şura'nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede görev yapabilecek.

2023 senesinde atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın 4 yıllık görev süresi henüz dolmadı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yaş haddinin dolmaması nedeniyle görev sürelerinin uzatılacağı öngörüldü. Toplantı henüz sona ermezken kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrasında kamuoyuna paylaşılacak.