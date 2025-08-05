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 | Sumru Tarhan

YAŞ toplantısı saat kaçta başlayacak? 2025 Yüksek Askeri Şura üyeleri toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği YAŞ 2025 toplantısı bugün yapılacak. Türkiye'nin gündeminde yer alan YAŞ toplantısının başlayacağı saat de belli oldu. Gözler YAŞ 2025 kararları ve terfilerinde.

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YAŞ toplantısı saat kaçta başlayacak? 2025 Yüksek Askeri Şura üyeleri toplanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:04

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı için kısa süre kaldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantının bu sene 5 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

YAŞ TOPLANTISI SAAT KAÇT BAŞLAYACAK SON DAKİKA?

Bugünün programına göreCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak. Toplantı 12.00'de başlarken kararlar için bekleyiş devam ediyor.

YAŞ toplantısı saat kaçta başlayacak? 2025 Yüksek Askeri Şura üyeleri toplanıyor

YAŞ 2025 TERFİLERİ VE ATAMALARI

Bugün gerçeleşecek olan YAŞ toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre toplantı bugün yapılırken 12.00'de başlaması bekleniyor. ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YAŞ 2025 toplantısIna katılacak. ve terfiler henüz belli olmazken toplantının ardından belli olacak.

YAŞ toplantısı saat kaçta başlayacak? 2025 Yüksek Askeri Şura üyeleri toplanıyor

YAŞ ÜYELERİNDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#atamalar
#Terfi
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#Yaş 2025
#Askeri Şura
#Aktüel
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