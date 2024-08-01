YAŞ toplantısının ardından Tümgeneral Sıtkı Varlı ve Faruk Metin emekliliğe sevk edildi

01 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:29

Bugün yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından görev süresi sonlanan generallerin isimleri açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında Tümgeneraller Sıtkı Varlı ve Faruk Metin emekliliğe sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından emekli Tümgeneraller Sıtkı Varlı ve Faruk Metin'in hayatı merak ediliyor.

SITKI VARLI KİMDİR?

Sıtkı Varlı 2021 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

2024 yılına gelindiğinde Sıtkı Varlı ise yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

FARUK METİN KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarda önemli görevler üstlenen Tuğgeneral Faruk Metin'in 2022 yılında yapılan YAŞ toplantısında görev süresi bir yıl uzatılmıştı.

2023 yılında yapılan YAŞ toplantısında ise tuğgenerallikten, tümgeneralliğe rütbesi yükseltildi.

2024 yılında ise yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi.