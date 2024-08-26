Yasa geçerse ev hanımları isteğe bağlı sigorta kapsamında 12.500 TL emekli maaşı alacak

26 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen torba yasa teklifinin onaylanması durumunda ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak.

Vatandaşlar tarafından ev hanımları emekli mi olacak, ne kadar para verilecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EV HANIMLARI EMEKLİ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile Torba Yasa'nın onaylanması halinde emeklilik başvuruları alınmaya başlayacak.

Yeni sistemin ilk bölümünde hiç sigortası olmayan ya da bugüne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarına sosyal güvence sağlanacak.

Çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği ve erken emeklilik hakkı gibi imkanlar sunulacak.

Çalışan anneler için ise bir yıpranma düzenlemesi yapılacak ve yaş şartı ile prim desteği verilecek.

Bu sayede ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da aynı oranda geriye gidecek.

EV HANIMLARI EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Henüz ev hanımları emeklilik başvuruları alınmıyor.

Yeni torba yasanın TBMM'den geçmesinin ardından ev hanımlarının emeklilik için nasıl başvuru yapılacağı açıklanacak.

EV HANIMLARINA 12.500 TL PARA VERİLECEK Mİ?

Yeni torba yasayla birlikte yapılacak olan emeklilik reformu sayesinde ev hanımlarına aylık 12.500 TL emekli maaşı verilecek.