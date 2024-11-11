Yasadışı bahis cezasının ne kadar olduğu gündemde

11 Kasım 2024 14:28 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:32

Yasadışı bahis cezasının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ceza kanunlarına dair araştırmalar hız kazandı.

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Yasa dışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Yasadışı bahis, resmi izin ve lisans olmaksızın internet üzerinden veya çeşitli platformlar aracılığıyla yasa dışı olarak yapılan bahis faaliyetlerini kapsar.

YASADIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?

Türkiye’de yasadışı bahis oynatma, oynama ve bu faaliyetlere aracılık etme suç olarak kabul edilir ve ciddi cezalarla karşılaşılabilir. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bu suçlara yönelik çeşitli cezalar öngörülmüştür.

Yasadışı Bahis Oynatma: Yasadışı bahis oynatan kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilir.

Yasadışı Bahise Aracılık Etme: Bahis oynanması için aracılık eden, yer sağlayan veya bahisle ilgili finansal transfer işlemlerine aracılık edenler, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabilir.

Yasadışı Bahis Oynama: Yasadışı bahis oynayan kişiler için de idari para cezası uygulanır. Bu durumda oynayan kişilere 5 bin TL’ye kadar para cezası kesilebilir.

Yasadışı Bahis Reklamı Yapma: Yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapan veya teşvik edici içerik oluşturan kişilere de cezalar verilmektedir. Bu durumda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabilir.

YASADIŞI BAHİS NEDEN CEZALANDIRILIR?

Yasadışı bahis faaliyetleri, devletin vergi kaybına neden olduğu ve suç örgütleriyle bağlantılı riskler taşıdığı için bu faaliyetlere karşı önlem almak için cezaya tabii tutulur.