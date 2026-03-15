Yaşı kadını rahatsız eden robot tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin’e bağlı Makao’da yaşanan ilginç olayda, sokakta yürüyen bir yaşlı kadını korkutan insansı robot polis tarafından “gözaltına” alındı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
İnsansı robotlar artık yavaş yavaş günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Yapay zekâdaki hızlı ilerleme robotik alanını da peşinden sürüklüyor. Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, bugün özellikle ABD ve Çin’de gerçek hayatta karşımıza çıkmaya başladı.
Çin bu konuda oldukça hızlı ilerleyen ülkelerden biri. Bazı şehirlerde insansı robotların sokaklarda yürüdüğünü ya da trafik polisliği yaptığını görmek artık şaşırtıcı sayılmıyor. Ama doğrusu, bu hızlı değişim zaman zaman tuhaf olayları da beraberinde getiriyor.
Çin’e bağlı özel idari bölge Makao’da akşam saatlerinde yaşlı bir kadını korkutan insansı robot, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından adeta “gözaltına alındı”. Ancak robotlar için henüz net bir yasal çerçeve olmadığı için, kısa süre sonra sahibine teslim edildi. Polis ekipleri robotun sahibini yalnızca daha dikkatli olması konusunda uyardı.
Yerel basına yansıyan bilgilere göre olay bir konut kompleksinin yakınında meydana geldi. Saatler akşam 21.00’i gösteriyordu.
70 yaşındaki bir kadın sokakta yürürken telefonuna bakıyordu. O sırada arkasında bir robot olduğunu fark etti. Bir anda arkasında sessizce duran bu mekanik figür karşısında kadın büyük bir panik yaşadı.
O anlara tanık olan kişiler ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda yaşlı kadının robotu azarladığı görülüyor. Kadın, sinirli bir şekilde robota dönüp “Kalbimi yerinden çıkaracaksın!” diye bağırıyor.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Olayın ardından Makao polisi de kısa bir açıklama yaptı. Kadının arkasında duran robotun, Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen G1 modeli olduğu belirtildi.
Polise göre robot aslında bir eğitim merkezine aitti ve bölgede tanıtım amacıyla kullanılıyordu. O sırada kaldırımda yürüyen yaşlı kadın aniden durunca robot etrafından dolaşamadı. Bunun üzerine kadının arkasında beklemeye başladı.
İşte tam o anda kadın arkasındaki robotu fark etti ve paniğe kapıldı.
Olay herhangi bir fiziksel zararla sonuçlanmadı. Ancak yaşadığı korku nedeniyle kadının kendisini iyi hissetmediği bildirildi. Bu yüzden olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaşlı kadın hastaneye götürülerek kontrol edildi. Yapılan muayenelerin ardından taburcu edildi. Kadının robotun operatöründen şikâyetçi olmadığı da belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok kullanıcı bu olayı “robotların ilk tutuklanması” olarak yorumladı.