Yaşı kadını rahatsız eden robot tutuklandı

Çin bu konuda oldukça hızlı ilerleyen ülkelerden biri. Bazı şehirlerde insansı robotların sokaklarda yürüdüğünü ya da trafik polisliği yaptığını görmek artık şaşırtıcı sayılmıyor. Ama doğrusu, bu hızlı değişim zaman zaman tuhaf olayları da beraberinde getiriyor.

Çin’e bağlı özel idari bölge Makao’da akşam saatlerinde yaşlı bir kadını korkutan insansı robot, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından adeta “gözaltına alındı”. Ancak robotlar için henüz net bir yasal çerçeve olmadığı için, kısa süre sonra sahibine teslim edildi. Polis ekipleri robotun sahibini yalnızca daha dikkatli olması konusunda uyardı.