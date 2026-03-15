Yaşı kadını rahatsız eden robot tutuklandı

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mart 15, 2026 15:25
1
Çin’e bağlı Makao’da yaşanan ilginç olayda, sokakta yürüyen bir yaşlı kadını korkutan insansı robot polis tarafından “gözaltına” alındı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

İnsansı robotlar artık yavaş yavaş günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Yapay zekâdaki hızlı ilerleme robotik alanını da peşinden sürüklüyor. Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, bugün özellikle ABD ve Çin’de gerçek hayatta karşımıza çıkmaya başladı.

2
Çin bu konuda oldukça hızlı ilerleyen ülkelerden biri. Bazı şehirlerde insansı robotların sokaklarda yürüdüğünü ya da trafik polisliği yaptığını görmek artık şaşırtıcı sayılmıyor. Ama doğrusu, bu hızlı değişim zaman zaman tuhaf olayları da beraberinde getiriyor.

Çin’e bağlı özel idari bölge Makao’da akşam saatlerinde yaşlı bir kadını korkutan insansı robot, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından adeta “gözaltına alındı”. Ancak robotlar için henüz net bir yasal çerçeve olmadığı için, kısa süre sonra sahibine teslim edildi. Polis ekipleri robotun sahibini yalnızca daha dikkatli olması konusunda uyardı.

3
KADIN ROBOTU GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI

Yerel basına yansıyan bilgilere göre olay bir konut kompleksinin yakınında meydana geldi. Saatler akşam 21.00’i gösteriyordu.

70 yaşındaki bir kadın sokakta yürürken telefonuna bakıyordu. O sırada arkasında bir robot olduğunu fark etti. Bir anda arkasında sessizce duran bu mekanik figür karşısında kadın büyük bir panik yaşadı.

O anlara tanık olan kişiler ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda yaşlı kadının robotu azarladığı görülüyor. Kadın, sinirli bir şekilde robota dönüp “Kalbimi yerinden çıkaracaksın!” diye bağırıyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

4
ROBOTUN KİMLİĞİ: UNİTREE G1

Olayın ardından Makao polisi de kısa bir açıklama yaptı. Kadının arkasında duran robotun, Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen G1 modeli olduğu belirtildi.

Polise göre robot aslında bir eğitim merkezine aitti ve bölgede tanıtım amacıyla kullanılıyordu. O sırada kaldırımda yürüyen yaşlı kadın aniden durunca robot etrafından dolaşamadı. Bunun üzerine kadının arkasında beklemeye başladı.

İşte tam o anda kadın arkasındaki robotu fark etti ve paniğe kapıldı.

5
SAĞLIK EKİPLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Olay herhangi bir fiziksel zararla sonuçlanmadı. Ancak yaşadığı korku nedeniyle kadının kendisini iyi hissetmediği bildirildi. Bu yüzden olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaşlı kadın hastaneye götürülerek kontrol edildi. Yapılan muayenelerin ardından taburcu edildi. Kadının robotun operatöründen şikâyetçi olmadığı da belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok kullanıcı bu olayı “robotların ilk tutuklanması” olarak yorumladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.