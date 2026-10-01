Yasin Kol hangi takımlı? Yasin Kol’un Fenerbahçe Galatasaray karnesi ve yönettiği maçlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yasin Kol Fenerbahçe Galatasaray karnesi nasıl, hangi takımlı? İşte Yasin Kol yönettiği maçlara ilişkin bilgiler…

YASİN KOL HANGİ TAKIMLI?

Hakemler, meslekleri gereği tarafsızlık ilkesine uymak zorunda oldukları için herhangi bir takım tuttuklarına ilişkin açıklama yapmamaktadır. Bu nedenle Yasin Kol'un Süper Lig'de hangi takımı tuttuğuna ilişkin kendisi tarafından yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

Yasin Kol'un tuttuğu takıma ilişkin açıklama bulunmaması nedeniyle hangi takımı desteklediği bilinmemektedir. 15 Aralık 1987 Trabzon doğumlu olan Kol, Süper Lig'de görev yapan Türk futbol hakemlerinden biri olarak kariyerini sürdürmektedir.

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLARI

Yasin Kol, Fenerbahçe'nin toplam 11 maçında görev yaptı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yasin Kol'un yönettiği bu maçlarda Fenerbahçeli futbolculara 25 sarı kart gösterilirken, 2 futbolcu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Fenerbahçe lehine ise 6 kez penaltı kararı verildi.

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLARI

Yasin Kol, Galatasaray'ın 6 maçında hakem olarak görev yaptı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yasin Kol'un yönettiği maçlarda Galatasaray'a 23 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterilirken, sarı-kırmızılı takım lehine 1 kez penaltı noktasını gösterdi.

YASİN KOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı kararı uygulandı.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmanın önceki aşamasında ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de gözaltına alınmıştı.