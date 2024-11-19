Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe 18'lik yıldızına teklif yaptı
Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği iddia edildi. Yasin Özcan'ın kariyeri ve performansı merak konusu oldu.
Süper Lig’deki şampiyonluk yarışından kopmayan ve Avrupa’daki hedeflerinden sapmamak isteyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.
YASİN ÖZCAN FENERBAHÇE’YLE ANLAŞTI MI?
Kasımpaşa’ya yapılan ilk teklifte, tecrübeli stoper Serdar Aziz ve bir miktar ücret verilmişti ancak bu teklif, kulüp tarafından geri çevrildi.
Sarı lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor.
YASİN ÖZCAN KİMDİR?
Yasin Özcan, 20 Nisan 2006'da İstanbul'da doğdu.
1,85 metre boyundaki genç oyuncu, stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapıyor.
Futbol kariyerine 2015 yılında başlayan Özcan, 2018'de Kasımpaşa altyapısına katıldı.
2022 yılında Kasımpaşa ile profesyonel sözleşme imzalayan Yasin Özcan, böylece Süper Lig'de forma giymeye başladı.
Özcan son olarak milli takım kadrosuna da dahil edildi.