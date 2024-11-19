Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe 18'lik yıldızına teklif yaptı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 23:12 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:15

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği iddia edildi. Yasin Özcan'ın kariyeri ve performansı merak konusu oldu.