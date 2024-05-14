Bozlak sanatçısı vefat etti! Yasin Yaşlı'nın ölüm sebebi

14 May 2024 09:31 - Güncelleme : 14 May 2024 09:45

Türk Halk Müziği sanatçısı olan ve saz çalmasıyla akıllarda yer eden genç türkücüden bugün Ankara’da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden haber geldi. Genç sanatçı yaşamla mücadelesinde yenik düştü.

YASİN YAŞLI ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun süredir yoğun bakımda kalan genç türkücü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mide ağrısıyla başvurmuştu. Yoğun bakımda tedavi görürken beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.