Yasin Yıldız kimdir? Bağcılar Belediyesi yeni başkanı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 17:30 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:33

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday olarak gösterilen Abdullah Özdemir'in görevden ayrılması sonrasında yeni başkan seçildi. Yasin Yıldız Bağcılar Belediye Başkanı oldu. Hangi partiden ve kaç yaşında olduğu ise gündeme geldi.

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Abdullah Özdemir'in Bağcılar​ Belediye Başkanlığı görevini bırakması sonrasında meclis toplantısında yeni başkan seçildi. Seçim sonucunda Yasin Yıldız yeni başkan olurken nerelidir araştırıldı. YENİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI​ KİM OLDU? Abdullah Özdemir'in İstanbul​ İl Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından görevini bırakmıştı. Meclis toplantısı sonucunda Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu. Yıldız 15'e 30 oyla kazanan isim oldu. YASİN YILDIZ KİMDİR? 1983 senesinde dünyaya gelen isim aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamladı ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın üniversitesi Yerel yönetimler alanında yaptı. 2004 senesinde AK Parti Bakırköy ilçesi gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2007-2009 aralığında Bakırköy gençlik kolları ilçe başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında Bahçelievler belediyesi ve İBB meclis üyelikleri görevlerini yaptı. 2012-2015 aralığında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu İl başkan yardımcılığı görevine geldi. YASİN YILDIZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 1983 senesinde doğan isim aslen Gümüşhanelidir. 2014 yerel seçimleri sonrası Bahçelievler Belediye Başkan yardımcılığına gelmişti. 2021 yılında AK Parti İstanbul İl kongresinde İl yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlgili Haberler Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu