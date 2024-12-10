Yaşlı ve emekli aylığı yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu

10 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:42

Yaşlı ve emekli aylıklarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Yaşlı​ ve emekli​ aylığı ödeme takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

YAŞLI VE EMEKLİ AYLIĞI YATTI MI?

Yaşlı ve emekli maaşları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Bu doğrultuda, Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırdık.”

Ayrıca, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal yardım programlarının kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

YAŞLI VE EMEKLİ AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden “Evde Bakım Maaşı Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranını kullanarak aylıklarının yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirler.