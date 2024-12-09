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Yayladağı Sınır Kapısı açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 23:06 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 23:16
Yayladağı Sınır Kapısı açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığındaki Kabine Toplantısı 3 saatin ardından sona erdi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayladağı Sınır Kapısı açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı - 1. Resim

YAYLADAĞI SINIR KAPISI​ AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılacağını dile getirdi.

Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki, artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdi de emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı sınır kapısını da geçişlere açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yayladağı Sınır Kapısı açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı - 2. Resim

SURİYELİLER GERİ DÖNECEK Mİ?

13 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine döneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Suriyeli muhacirleri 13 yıl boyunca biz bağrımıza bastık.

Suriye​ istikrara kavuştukça, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler artacaktır.

Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki, artık yavaş yavaş son bulacaktır.

Bunun şimdi de emarelerini görmeye başladık.

Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize, kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğine yaraşır şekilde yöneteceğiz.”

Sıkça Sorulan Sorular
Sadece gidişlere açıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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