Yaz sıcağında anında serinlemenin 7 basit yolu! Evinizde klima var gibi hissedeceksiniz

18 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:15

Küresel ısınmanın etkisi ile her geçen yaz havalar Türkiye'de daha da sıcak olmaya başladı.

Türkiye'de eskiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlar klima taktırma ihtiyacı hissederken artık bu durum değişti.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da evlerinde serinlemek için artık klimaya ihtiyaç duyuyor.

İşte klima taktırmaya gerek kalmadan evde daha serin hissetmenizi sağlayacak yöntemler:

BİLGİSAYARLARINIZI KAPATIN VE SAKIN KUCAĞINIZA ALMAYIN

Bilgisayarların içerisinde bulunan parçalar 60-70 derece gibi yüksek sıcaklıklarda çalışır.

Bu sıcaklıklar bir süre sonra odanızın da ciddi düzeyde ısınmasına neden olacaktır.

İhtiyacınız olmadığı durumlarda bilgisayarınızı kapatmanız gerekir.

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız da masanın üzerinde kullanmayı tercih etmelisiniz.

SICAK HAVALARDA KIYAFET GİYMEDEN UYUMAYIN

Özellikle İstanbul gibi nemin çok olduğu bölgelerde kıyafet giymeden uyumamanız gerekir.

Nemi uzaklaştırabilen pamuklu pijamalar ve kıyafetler tercih etmelisiniz.

Bu sayede nem sizi çok etkilemez ve güzel bir uyku çekersiniz.

ÇARŞAF İLE YASTIK KILIFLARINI DERİN DONDURUCUYA ATIN

Yaz aylarında çarşaf ve yastık kılıflarını her gün düzenli olarak değiştirmelisiniz.

Ayrıca yatmadan 5-10 dakika önce yastık ve çarşaf kılıflarınızı derin dondurucuya atabilirsiniz.

Derin uykuya geçene kadar bu sizi serinletmeye yardımcı olacaktır.

YAZ AYLARINDA EVİNİZİ SERİN TUTMANIN SIRRI PERDE SEÇİMİ

Birçok insan güneş girmesin diye yaz aylarında kalın perdeyi çekiyor.

Ancak kalın perde bir süre sonra evdeki havanın sirkülasyonunu engellediği için sıcaklığın daha da artmasına neden oluyor.

Bu yüzden kalın perdeniz yerine güneşliği çekmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

AMPULLER ODA SICAKLIĞINI ARTTIRIYOR

Eski ampuller uzun süre açık kaldığında ısınarak odanın sıcaklığını ciddi bir miktarda arttırır.

Eğer odanız küçükse veya öğrenci yurdunda kalıyorsanız bu durumu daha da çok hissedebilirsiniz.

Bu yüzden akşamları odanızı aydınlatmak için florasan veya gece lambası tercih etmelisiniz.

Ayrıca ihtiyaç olmadığı durumlarda da ışıkları kapatmalısınız.

SERİNLEMEK İÇİN ACI VE BAHARATLI YİYECEKLER TERCİH EDİN

Meksika ve Hindistan gibi sıcak ülkelerde yaşayanlar vücut sıcaklıklarını düşürmek için acı ve baharatlı yiyecekleri tercih ediyor.

Acı ürünlerde bulunan kopsaisin adlı kimyasal bileşik terlemenize yardımcı olacaktır.

Vücudunuz sıcaklığı ter ile dışarı atarak serinlemenize imkan sağlayacaktır.

AĞIR YİYECEKLER VÜCUT SICAKLIĞINI ARTTIRIYOR! TOSTTAN UZAK DURUN

Yediğiniz yemeklerde yaz aylarında aslında sizin daha da sıcaklamanıza neden oluyor.

Sindirimi zor olan yiyecekler vücudunuzun ısınmasına neden olur.

Bu yüzden yağlı yiyeceklerden kaçınarak sebze ve meyvenin ağırlıklı olduğu besinler tüketmelisiniz.

Özellikle akşam yemeklerinde ve gece yediğiniz besinlere dikkat etmelisiniz.