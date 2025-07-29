YDS 2 sonuçları açıklandı mı nereden bakılır?

5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların sınav sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada sınavın cevap kâğıtları ve aday cevapları da 10 gün süreli olarak erişime açıldı.

Peki, YDS 2 sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

Adaylar, YDS 2 sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adaylar ayrıca, cevap seçeneklerini, soru kökünü ve sorunun doğru cevabı ve o soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecekler.