Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu

YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 23:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:06
YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıYDS​/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınava giren yüksek lisans ve doktora adayları tarafından merak ediliyor.

YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu - 1. Resim

YDS 2 SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar ise bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu - 2. Resim

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Bilgilerini giren adaylar sonuçlarını buradan öğrenebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular
22 Kasım 2024 Cuma günü

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ydssonuçları

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...