YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu

20 Kasım 2024 23:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:06

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıYDS​/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınava giren yüksek lisans ve doktora adayları tarafından merak ediliyor.

YDS 2 SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar ise bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Bilgilerini giren adaylar sonuçlarını buradan öğrenebilecek.