YDS 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 23:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:06
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıYDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınava giren yüksek lisans ve doktora adayları tarafından merak ediliyor.
YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.
Sonuçlar ise bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Bilgilerini giren adaylar sonuçlarını buradan öğrenebilecek.
Sıkça Sorulan Sorular
22 Kasım 2024 Cuma günü
Kaynak: TGRT Haber