YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2), 16 Kasım tarihinde düzenlendi. 107 bin 746 adayın başvurduğu sınavın sona ermesinin ardından YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündeme geldi.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS/2 sınavı 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların 5 Aralık günü saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM genel olarak sınav sonuçlarını öğle saatlerine kadar açıklıyor. Bu kapsamda YDS/2 sonuçlarının 09.00-12.00 saatleri arasında duyurulması bekleniyor.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçalarını adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi aracılığıyla da sisteme giriş yapılabiliyor.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavında her bir seviye için geçerlilik süresi 5 yıldır. Adayların 5 yılın ardından seviyeleri bir alt seviyeye düşmektedir.