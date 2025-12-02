Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
 Hüseyin Bahcivan

YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu

ÖSYM tarafından 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen YDS sonuçları gündem oldu. Sınava giren adaylar tarafından YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı. ÖSYM sınav takviminde YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu
|
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 09:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (/2), 16 Kasım tarihinde düzenlendi. 107 bin 746 adayın başvurduğu sınavın sona ermesinin ardından YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündeme geldi.

YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS/2 sınavı 5 Aralık tarihinde açıklanacak. Sonuçların 5 Aralık günü saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM genel olarak sınav sonuçlarını öğle saatlerine kadar açıklıyor. Bu kapsamda YDS/2 sonuçlarının 09.00-12.00 saatleri arasında duyurulması bekleniyor.

YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçalarını adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi aracılığıyla da sisteme giriş yapılabiliyor.

YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sınavının sonuç tarihini duyurdu

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavında her bir seviye için geçerlilik süresi 5 yıldır. Adayların 5 yılın ardından seviyeleri bir alt seviyeye düşmektedir.

