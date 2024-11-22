YDS sınavı açıklandı! Sonuçlar nereden, nasıl bakılır?

22 Kasım 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:44

2024 yılında binlerce öğrenci YDS sınavına katıldı. Adaylar için heyecanlı bekleyiş sona ererken sonuçların bakılacağı yer gündeme geldi. Binlerce aday ÖSMY sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.

3 Kasım tarihinde uygulanan YDS​ sınavında öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bugün ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile sonuçlar​ açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılacağını araştırıyor.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 yılında 3 Kasım tarihinde uygulanan sınavın sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, 22 Kasım Cuma günü itibarıyla puanlarına erişebiliyor.

"ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YDS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

22 Kasım günü erişime açılan sınav sonuçlarına adaylar ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra 3 Kasım'da uygulanan YDS sınav puanını öğrenebilecek.

YDS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI