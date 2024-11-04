YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

04 Kasım 2024 09:51 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:53

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. YDS/2, 3 Kasım Pazar günü 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

2024-YDS/2'ye İngilizce'de 104 bin 363 aday, Arapça'da 6 bin 568 aday, Almanca'da 1.688 aday, Fransızca'da 1.038 aday ve Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere toplam 114 bin 623 aday başvurdu.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) değerlendirme sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü erişime açılacak.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS/2 sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler, ÖSYM internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.