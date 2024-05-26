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YDT 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
26 May 2024 15:32 - Güncelleme : 26 May 2024 15:51
YDT 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45&#039;te başlayacak

YKS kapsamında yapılan sınavlardan biri olan YDT saat kaçta sorusunun cevabı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Ayrıca TYT ve AYT'nin de ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 ayrı oturumdan oluşuyor.

Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavlardan biri olan YDT sınavının saat kaçta başlayacağı ve günü merak ediliyor.

YDT 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak - 1. Resim

YKS 2. oturum kapsamında düzenlenecek olan YDT 9 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 

80 tane yabancı dil sorusunun bulunduğu sınav 120 dakika sürecek.

YDT sınavından önce yapılacak olan AYT ise saat 10.15'te başlayacak.

Öğrencilerin soruları çözmesi için 180 dakika süresi olacak.

YDT 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak - 2. Resim

YKS 1. oturum kapsamında düzenlenecek olan TYT ise 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

TYT, AYT, YDT sınav sonuçlarının ise 17 Temmuz tarihinde açıklanması planlanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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