YDUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı nereden sorgulanır?

Tıp alanında yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı YDUS 2.dönem sonuçları duyuruldu.

21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları da ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ocak 2026 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle kullanıma açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları inceleyebilecektir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas kabul edilir.