Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Yediemin otopark ücreti 2026

2026 yılı için belirlenen yediemin otopark ücret tarifesiyle birlikte otomobil, motosiklet, minibüs ücretleri belli oldu. Türüne ve bölgeye göre günlük ücretlerin güncellenmesiyle çekici ve ek hizmet bedelleri de yeniden düzenlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yediemin otopark ücreti 2026
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:20

Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren yediemin ücret tarifesi, araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren günlük otopark bedelleri, çekici ücretleri ve ek hizmet kalemlerinde önemli değişiklikler getirdi.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETİ 2026

2026 yılı tarifesine göre yediemin otoparklarında uygulanacak günlük muhafaza ücretleri araç türüne göre farklılık gösteriyor. Birinci bölge olarak kabul edilen büyükşehirlerde otomobil ve benzeri araçlar için günlük ücret 122,20 TL olarak belirlenirken motosiklet ve motorlu bisikletler için bu tutar 61,10 TL seviyesinde uygulanıyor.

Yediemin otopark ücreti 2026

Kamyonet, minibüs ve arazi taşıtlarında ise günlük ücret 134,60 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Daha büyük araçlar olan kamyon, çekici ve otobüslerde ise ücretler daha yüksek tarifeden hesaplanıyor. Ayrıca iş makineleri ve römork gibi araçlar için belirlenen günlük bedeller, araç hacmi ve niteliğine göre artış gösteriyor.

Ücretlerin bölgelere göre değişmesi nedeniyle aynı araç için farklı şehirlerde farklı maliyetler ortaya çıkabiliyor.

2026 YEDİEMİN ÇEKİCİ ÜCRETİ

Yediemin sürecinde yalnızca otopark ücretleri değil, çekici ve nakliye bedelleri de toplam maliyeti belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Otomobil ve benzeri araçlar için çekici ücretleri belirli bir başlangıç bedeli üzerinden hesaplanırken buna kilometre başına ek ücretler ekleniyor. Bu nedenle kısa mesafelerde daha düşük maliyet oluşurken uzun mesafelerde ücret hızla artabiliyor.

Yediemin otopark ücreti 2026

Ek hizmetler kapsamında yer alan çilingir, hamaliye ve benzeri işlemler de ayrı ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Özellikle araç kapısı açma, kasa açma veya eşya taşıma gibi işlemler, tarifede belirlenen aralıklar üzerinden ücretlendiriliyor. Bu kalemler, toplam yediemin maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturabiliyor.

BÖLGELERE GÖRE FİYAT FARKLARI VE HESAPLAMA DETAYLARI

Yediemin ücret tarifesinde en dikkat çeken unsurlardan biri bölgelere göre değişen fiyat yapısı oluyor. Birinci bölge olarak tanımlanan büyükşehirlerde ücretler daha yüksek seviyede uygulanırken ikinci ve diğer bölgelerde daha düşük tarifeler geçerli oluyor. Bu durum, aynı araç için farklı şehirlerde ciddi fiyat farklarının oluşmasına neden olabiliyor.

Toplam ücret hesaplanırken aracın otoparkta kaldığı gün sayısı, bulunduğu bölge ve ek hizmetler birlikte değerlendiriliyor. Ayrıca talep edilebilecek toplam ücretin aracın rayiç değerini aşamayacağına ilişkin üst sınır uygulaması da bulunuyor. Bu düzenleme, aşırı ücretlendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yediemin otopark ücreti günlük ne kadar?

2026 yılı tarifesine göre birinci bölgede otomobiller için günlük ücret 122,20 TL, motosikletler için ise 61,10 TL olarak uygulanıyor. Ücretler araç türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Çekici ücreti ne kadar?

Çekici ücretleri başlangıç bedeli ve kilometre başına ek ücret şeklinde hesaplanıyor. Ortalama maliyetler genellikle 1.200 TL civarından başlayıp mesafeye göre artabiliyor.

Yediemin ücreti nasıl hesaplanır?

Toplam ücret, aracın otoparkta kaldığı gün sayısı, araç türü, bölge ve ek hizmetlerin toplamından oluşur. Ayrıca toplam bedelin aracın piyasa değerini geçemeyeceğine dair bir üst sınır uygulanır.

ETİKETLER
#araç sahipleri
#Otopark Ücretleri
#Yediemin Ücret Tarifesi
#Çekici Ücretleri
#2026 Tarifesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.