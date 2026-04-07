Yediemin otopark ücreti 2026

Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren yediemin ücret tarifesi, araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren günlük otopark bedelleri, çekici ücretleri ve ek hizmet kalemlerinde önemli değişiklikler getirdi.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETİ 2026

2026 yılı tarifesine göre yediemin otoparklarında uygulanacak günlük muhafaza ücretleri araç türüne göre farklılık gösteriyor. Birinci bölge olarak kabul edilen büyükşehirlerde otomobil ve benzeri araçlar için günlük ücret 122,20 TL olarak belirlenirken motosiklet ve motorlu bisikletler için bu tutar 61,10 TL seviyesinde uygulanıyor.

Kamyonet, minibüs ve arazi taşıtlarında ise günlük ücret 134,60 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Daha büyük araçlar olan kamyon, çekici ve otobüslerde ise ücretler daha yüksek tarifeden hesaplanıyor. Ayrıca iş makineleri ve römork gibi araçlar için belirlenen günlük bedeller, araç hacmi ve niteliğine göre artış gösteriyor.

Ücretlerin bölgelere göre değişmesi nedeniyle aynı araç için farklı şehirlerde farklı maliyetler ortaya çıkabiliyor.

2026 YEDİEMİN ÇEKİCİ ÜCRETİ

Yediemin sürecinde yalnızca otopark ücretleri değil, çekici ve nakliye bedelleri de toplam maliyeti belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Otomobil ve benzeri araçlar için çekici ücretleri belirli bir başlangıç bedeli üzerinden hesaplanırken buna kilometre başına ek ücretler ekleniyor. Bu nedenle kısa mesafelerde daha düşük maliyet oluşurken uzun mesafelerde ücret hızla artabiliyor.

Ek hizmetler kapsamında yer alan çilingir, hamaliye ve benzeri işlemler de ayrı ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Özellikle araç kapısı açma, kasa açma veya eşya taşıma gibi işlemler, tarifede belirlenen aralıklar üzerinden ücretlendiriliyor. Bu kalemler, toplam yediemin maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturabiliyor.

BÖLGELERE GÖRE FİYAT FARKLARI VE HESAPLAMA DETAYLARI

Yediemin ücret tarifesinde en dikkat çeken unsurlardan biri bölgelere göre değişen fiyat yapısı oluyor. Birinci bölge olarak tanımlanan büyükşehirlerde ücretler daha yüksek seviyede uygulanırken ikinci ve diğer bölgelerde daha düşük tarifeler geçerli oluyor. Bu durum, aynı araç için farklı şehirlerde ciddi fiyat farklarının oluşmasına neden olabiliyor.

Toplam ücret hesaplanırken aracın otoparkta kaldığı gün sayısı, bulunduğu bölge ve ek hizmetler birlikte değerlendiriliyor. Ayrıca talep edilebilecek toplam ücretin aracın rayiç değerini aşamayacağına ilişkin üst sınır uygulaması da bulunuyor. Bu düzenleme, aşırı ücretlendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yediemin otopark ücreti günlük ne kadar?

2026 yılı tarifesine göre birinci bölgede otomobiller için günlük ücret 122,20 TL, motosikletler için ise 61,10 TL olarak uygulanıyor. Ücretler araç türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Çekici ücreti ne kadar?

Çekici ücretleri başlangıç bedeli ve kilometre başına ek ücret şeklinde hesaplanıyor. Ortalama maliyetler genellikle 1.200 TL civarından başlayıp mesafeye göre artabiliyor.

Yediemin ücreti nasıl hesaplanır?

Toplam ücret, aracın otoparkta kaldığı gün sayısı, araç türü, bölge ve ek hizmetlerin toplamından oluşur. Ayrıca toplam bedelin aracın piyasa değerini geçemeyeceğine dair bir üst sınır uygulanır.