Yem değil klasik müzik çare oldu: Beethoven ve Mozart’la verimi 4’e katladı!

13 May 2024 23:33 - Güncelleme : 13 May 2024 23:41

Batman'da yaşayan 70 yaşındaki Aziz Teymur, emekli olduktan sonra bahçesinde tavuk yetiştirmeye başladı. Fakat bir türlü istediği yumurta verimini alamıyordu. Veteriner hekimlerden ve farklı yemlerden de sonuç alamayan Teymur, internette farklı çözümler aramaya başladı.

Bir gün, ineklerine klasik müzik dinleterek süt verimini artıran bir çiftçinin haberine rastladı. Bu haberden ilham alan Teymur, tavuklarına da klasik müzik dinletmeye karar verdi. Teymur, tavuklarına Beethoven ve Mozart gibi klasik müzik eserlerini dinletmeye başladı. Kısa sürede tavuklarında bariz bir değişim fark etti. Yumurta sayısı 10'dan 12'ye yükseldi. Bu artış karşısında Teymur, klasik müzik repertuarını genişletmeye karar verdi.

HEDEF DAHA FAZLA YUMURTA

Aziz Teymur, klasik müziğin tavukların stres seviyesini düşürdüğüne ve daha mutlu olmalarına katkıda bulunduğuna inanıyor. Bu sayede tavukların daha fazla yumurta ürettiğini savunuyor. Teymur'un hedefi, klasik müzik ile tavuklarının yumurta verimini daha da artırmak.

10 GÜNDÜR DİNLETİYOR

Teymur, artık emekliliğin keyfini çıkartmaya başladığını söyledi. Klasik müzikle verimi artırdığını belirten Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı” dedi.

3 YUMURTADAN 12’YE ÇIKTI

Teymur, artık her sabah keyifle kümese gittiğini söyledi. Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bunun 12-13’e kadar çıktığını belirten Teymur, “30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık” diye konuştu.