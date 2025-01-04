Yemek kartı marketlerde geçecek mi 2025? Binlerce kişinin gündeminde

04 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:33

İşverenlerin çalışanlarına verdiği yemek kartlarında yeni dönem olacağı iddia edilmişti. Yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceğine dair iddialar sosyal medyada konuşulurken milyonlarca kişi yemek kartları marketlerde geçmeyecek mi araştırmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yemek kartlarını market kullanımında 158 TL ücret alacağı iddialar son günlerde oldukça konuşuldu. SGK, prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattığını belirterek herhangi bir sınırlama olmadığını ifade etti.

YEMEK KARTI MARKETLERDE GEÇECEK Mİ 2025?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, son günlerde çıkan iddialar sonrasında açıklamada bulundu. Piyade, SGK tarafından yapılan son düzenlemenin işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını ifade etti.

Piyade, "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti:

"SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir. 31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir."