Yemek kartı prim kesintisi nedir? 158 TL'lik prime esastan istisna olacak

08 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:48

Yemek kartları ile ilgili tartışmalar 2025 yılında da devam ederken, SGK'nın yeni genelgesi ile durum netleşti. Yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edecek ve yemek bedeli olarak yüklenen tutarın belirli bir kısmı prime esas kazançtan istisna tutulacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren günlük 158 TL'lik yemek bedeli prime esas kazançtan istisna olacak. Ancak, yemek kartının yemek dışında kullanılması durumunda bu tutarı aşan kısım için prim kesintisi yapılacak.

Yemek kartlarının kullanımına dair uzun süredir devam eden tartışmalar, SGK​'nın yeni düzenlemeleri ile son buldu.

YEMEK KARTI PRİM KESİNTİSİ NEDİR?

Yemek kartı prim kesintisi, yemek kartlarının yemek bedeli dışında kullanımı durumunda ortaya çıkan sigorta primi kesintisidir. SGK'nın 2025 yılı genelgesine göre, yemek kartlarına yüklenen yemek bedeli tutarı prime esas kazançtan istisna edilir.

Ancak, yemek kartı, çek veya kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde, günlük 158 TL'lik tutar prime esas kazançtan istisna olurken, bu tutarı aşan kısım için sigorta primi kesintisi yapılır.

YEMEK KARTI 158 TL PRİME ESAS KAZANCA TABİ TUTULMAYACAK NE DEMEK?

Yemek kartına yüklenecek günlük 158 TL'lik yemek bedelinin sigorta primi kesintisine tabi olmayacağı anlamına gelir. Yani, işveren tarafından çalışana sağlanan yemek kartı üzerinden, bu belirli tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve dolayısıyla sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Bu, çalışanların yemek harcamaları için verilen desteğin, belirli bir limit dahilinde vergi ve prim yükü olmadan kullanılabileceği anlamına gelir.

Örneğin, eğer çalışan 24 gün çalışıyorsa, aylık yemek bedeli olarak ödenecek 3.792 TL, prime esas kazançtan istisna olacak. Ancak, yemek bedeli olarak ödenen miktar bu tutarı aşarsa, aşan kısım prime esas kazanca dahil edilecek ve bu tutar üzerinden sigorta primi kesilecek.

YEMEK KARTI MARKETLERDE GEÇECEK Mİ 2025?

Yemek kartları 2025 yılında da marketlerde geçmeye devam edecek. SGK'nın yeni düzenlemesi, yemek kartlarının kullanım alanlarında bir değişiklik yapmamıştır. Yemek kartları, yemek ve gıda alışverişlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, marketlerdeki kullanımı devam edecektir.

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin açıklamasına göre, yemek kartlarının market kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Dolayısıyla, yemek kartlarının marketlerde kullanılması konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILABİLİR Mİ?

Yemek kartları marketlerde yemek ve gıda alışverişi için kullanılabilir.

YEMEK KARTI PRİM KESİNTİSİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Yemek kartı, yemek dışında kullanıldığında ve günlük 158 TL'yi aşan tutar için prim kesintisi uygulanır.

2025'TE YEMEK KARTI KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

2025'te yemek kartlarının kullanım alanlarında bir değişiklik yok, marketlerde kullanım devam edecek.