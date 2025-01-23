Yeni yargı paketinde af var mı? Genel af bekleyenlerin gözü kulağı yargı reformundaydı

23 Ocak 2025 19:57 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda yeni yargı düzenlemelerini açıkladı. Yeni düzenlemeler arasında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, adaletin etkin ve hızlı işlemesi için çeşitli tedbirler bulunmakla birlikte, genel af ile ilgili maddeler de merak edildi. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına hız verileceğini ve adalet sisteminde köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, Yargı Reformu​ Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yeni yargı paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adaletin daha etkin ve hızlı işlemesi için çeşitli hedefler belirlendiğini açıkladı. Bu hedefler arasında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, vatandaşların hukuki güvenliğinin artırılması, yargılamaların makul sürede tamamlanması, çözüm odaklı bir adalet sistemi oluşturulması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yer alıyor.

Ayrıca, yeni strateji belgesi, yargılama usullerinin sadeleştirilmesi, yargıya güven ve memnuniyetin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliği ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gibi birçok faaliyet ve hedef içeriyor. Yeni düzenlemelerle duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesi ve bazı uyuşmazlıkların duruşma yapılmadan çözülmesi planlanıyor.

4. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Yeni yargı paketi, 2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi olarak adlandırıldı ve bu belgede genel af ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında adalet sistemine dair birçok reform adımı açıklarken, af konusuna değinmedi.

AF ÇIKACAK MI 2025 SON DAKİKA?

Yeni yargı paketinde genel af ile ilgili bir madde yer almadığı için 2025 yılında af çıkacağına dair bir son dakika gelişmesi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, yargı reformlarının farklı alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor.

Ancak, Erdoğan'ın konuşmasında belirttiği üzere, yeni anayasa çalışmalarına hız verileceği ve insan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirileceği ifade edildi. Bu reform süreçlerinin ilerleyen aşamalarında af konusunun gündeme gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Yeni yargı paketinde genel af ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

YARGI REFORMU İÇERİĞİ NEDİR?

Yargı reformu, adaletin etkinliğini artırmayı, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını ve dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.