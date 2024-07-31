Yeni atamalar ve terfilerin gündemde olduğu Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

31 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanları katılacak.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 1 Ağustos Perşembe günü (yarın) üyelerin katılımıyla gerçekleşecek.

YAŞ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yüksek Askeri Şurası (YAŞ)’ın ana gündemini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu albayların terfisi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular oluşturuyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan YAŞ toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı; Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından oluşur.