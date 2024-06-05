Yeni Avengers filminde 60'tan fazla karakter seriye geri dönecek, ölen kahramanlar dahil

05 Haziran 2024 19:57 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:32

Avengers: Endgame’in ardından Marvel Sinematik Evreni'nin geleceği merakla bekleniyor.

Thanos'un yol açtığı yıkımın izleri silinirken, yeni Avengers filminde büyük bir geri dönüş yaşanacak.

60'tan fazla karakterin seriye geri döneceği belirtiliyor.

Bu karakterler arasında Vision ve Iron Man gibi ölen kahramanlar da yer alacak.

IRON MAN AVENGERS'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Iron Man karakterini canlandıran Robert Downey Jr., yeniden Marvel evrenine dönmek istediğini açıkladı.

Yaptığı açıklama sonrası, Marvel'ın eski kahramanları yeni seride tekrar getireceği konusu tekrar gündem oldu.

Marvel Sinematik Evreni, yeni Avengers filmiyle hem eski hem de yeni izleyicilere hitap etmeyi amaçlıyor.

Filmle ilgili detaylar ve karakterlerin nasıl geri döneceği konusunda daha fazla bilgi bekleniyor.