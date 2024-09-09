Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde açılış dersi, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olacak

09 Eylül 2024 08:23 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:25

Yeni eğitim-öğretim yılı bugün “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak.

Tüm kademelerde 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

YENİ ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞ DERSİ NE?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında Yeni eğitim-öğretim yılı “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak.

BUGÜN OKULLARDA SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamaya göre Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için eğitim-öğretim yılının açılışında okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

YENİ MÜFREDATTA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi.

Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirilirken bakanlık tarafından hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalar sayesinde öğrenciler yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan bilgileri kolaylıkla öğrenebilecek.

SPOR ORTAOKULLARI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan projede; öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi olarak kabul edilen ülkenin ilk spor ortaokulları yeni

eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ?

Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde yapılan ülke genelinde ortak sınav uygulaması bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.