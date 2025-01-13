Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

13 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenenlere faizsiz kredi desteğini duyurdu. 81 ilde 150 bin TL faizsiz kredi desteği haberi sonrasında başvuruların nereden, nasıl olacağı da vatandaşın gündemine yerleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​ bugün yaptığı açıklama ile yeni evlenenlere güzel haberi verdi. Aile Yılı tanıtım programı kapsamında 81 ilde 150 bin TL​ faizsiz kredi desteği verilecek.

Vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Erdoğan, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik" diyerek faizsiz kredi desteğini duyurdu.

YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeni evlenenlere verilecek olan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği için başvurular aile.gov.tr üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uygulanan destek için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu sitesini ziyaret ettikten sonra başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvuru işlemleri adım adım şöyle:

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ NE ZAMAN 2025?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz."