Yeni evlenenlere faizsiz kredi ne zaman hesaba geçer?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:29

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni evlenecek olanlara sevindiren haber geldi. Yeni evlenenlere faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanacak. Başvuru yapanlar ise hesaba geçiş tarihini ve banka bilgilerini gündeme getirdi.

Yeni evlenecek olanları mutlu eden duyuru bugün geldi. Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, 81 ilde 150 bin TL​ faizsiz kredi​ desteği verileceğini duyurdu. Başvuru işlemleri sonrası ödemelerin hesaba geçeceği tarih merak edildi. YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ NE ZAMAN HESABA GEÇER? Resmi sitede yer alan başvuru kılavuzundaki bilgilere göre ödemeler başvuru işlemlerinde "Gönder" butonuna bastıktan sonraki süreçte başlayacak. Başvuruyu tamamlamanın ardından kredi için bankaya bilgileriniz iletilecek ve hesap açılacak. Onay vermenizin günün sonraki ayın 20'sini takip eden ilk iş günü ödeme hesaba geçecek. YENİ EVLENENLERE KREDİ 150 BİN TL NASIL BAŞVURULUR? Başvuru yapacak olanlar https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ üzerinden işlemlerini tamamlayacak. 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi için istenilen kriterleri sağlayanlar başvuru işlemlerini tamamlayacak.