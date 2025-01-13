Yeni evlenenlere faizsiz kredi şartları! 2 yıl geri ödemesiz

13 Ocak 2025 15:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek, evlilik oranlarındaki düşüşü önlemek amacıyla yeni evlenecek gençlere 81 ilde 150 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı. Bu kredi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sağlanacak. Yeni evlenenlere faizsiz kredi şartları da belli oldu. Krediye başvuru yapabilmek için belirli şartlar aranıyor; yaş sınırı, gelir durumu, nikah tarihi gibi kriterler bu destekten yararlanmayı belirliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Aile Yılı tanıtım programında genç evlenecek çiftlere yönelik ekonomik destekler duyurdu.

YENİ EVLENENLERE 150 BİN TL KREDİ​ ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızı ve evlilik​ oranlarındaki düşüşe çözüm getirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı. 2025 yılında Aile Yılı ilan edilerek, genç çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Bu kredi, evlilik sürecinin ekonomik yükünü hafifletmek ve evlilikleri teşvik etmek amacıyla sunuluyor. Kredi desteği, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak planlanmış durumda, bu sayede gençler evlilik hayallerini daha rahat gerçekleştirebilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftler, belirli şartları taşımalıdır. Bu şartlar, çiftlerin yaş aralığı, gelir durumu, nikah tarihi ve vatandaşlık gibi önemli kriterleri kapsar. Ayrıca, evlilik öncesi ve sonrası için bakanlığın sağladığı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kabul edilmesi de gerekmektedir. Bu kredi desteği, sadece maddi değil, aynı zamanda evlilik sürecinde çiftlere rehberlik etmeyi de amaçlıyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Yaş Sınırı: Başvuru tarihinde en az bir çiftin 18-29 yaş arasında olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekir.

Gelir Durumu: Çiftlerin son 6 aylık gelir toplam ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı, 2 asgari ücreti aşmamalıdır.

Nikah Tarihi: Resmi nikah tarihi, başvuru tarihine göre en az 2, en fazla 6 ay sonrasında olmalıdır.

Vatandaşlık: Her iki bireyin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

Sabıka Durumu: Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak suçlarından kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamalıdır.

Eğitim ve Danışmanlık: Evlilik öncesi ve sonrası için bakanlığın sağladığı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kabul edilmesi zorunludur.

Bu şartlar, kredi desteğinin amacına uygun olarak uygulanmasını ve gerçekten ihtiyaç sahibi genç çiftlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Kredi desteği, sadece evliliğe adım atmanın ekonomik yükünü azaltmakla kalmayıp, evlilik hayatının başlangıcında da çiftlere destek olacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak, uzun vadeli bir destek mekanizması oluşturuyor.

YENİ EVLENENLERE VERİLEN KREDİ NE KADAR?

Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sunuluyor.

KREDİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

18-29 yaş arasındaki, belirli gelir şartlarını karşılayan, yakın zamanda evlenecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çiftler bu destekten yararlanabilir.

KREDİ ŞARTLARI ARASINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Çiftlerden en az birinin 18-29 yaş arasında olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

KREDİYE BAŞVURMAK İÇİN NİKAH TARİHİ NE KADAR YAKIN OLMALI?

Nikah tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az 2, en fazla 6 ay sonrasında olmalıdır.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ HANGİ İLLERDE UYGULANIYOR?

Bu kredi desteği, Türkiye genelindeki 81 ilde uygulamaya alınmıştır.