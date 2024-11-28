Yeni infaz düzenlemesinin kapsamı merak ediliyor

28 Kasım 2024 21:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 22:23

Mahkûmlara af gelip gelmeyeceği tartışılmaya devam ederken, yeni infaz düzenlemesinin getireceği yenilikler merak ediliyor.

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Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte denetimli serbestlikte imza atmak yerine, kamu hizmetinde çalışılmasının gündemde olduğu iddia ediliyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre henüz yeni infaz düzenlemesine ilişkin planlar netleşmedi.

Ancak AK Parti​ Meclis Grubu’nda mahkûmların ıslahına yönelik yeni çalışmaların başladığı belirtiliyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Yine AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre her suç grubu için ayrı ayı çalışma yürütülecek.

Uyuşturucu suçundan mahkûm olanlarla cinayetten yargılananlar için farklı ıslah yöntemleri uygulanabilecek.

Kapalı cezaevindeki mahkûm Ceza İnfaz Denetleme Kurumunca oluşturulan heyetin önüne gelecek. Kişi ıslahına ilişkin bir gelişme gösterdi mi diye denetlenecek.

İyi hal ile cezaevinden çıkan mahkûm belli yerlerde kamu hizmetlerine gönderilebilecek.