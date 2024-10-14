Yeni kararlar gündemde: Kabine toplantısının yapılacağı tarih açıklandı

14 Ekim 2024 09:17 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:19

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak. Ülke ve dünya gündemine dair önemli konuların görüşüldüğü Kabine son olarak 30 Eylül'de bir araya gelmişti.

Bugün yapılacak olan kabine toplantısının gündemini, son dönemde artan şiddet​, kadın cinayetleri, ekonomide son durum ve İsrail’in Orta Doğu’ya yaptığı saldırılar oluşturuyor.

KABİNE TOPLANTISI​ NE ZAMAN?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine, iki haftalık aranın ardından 14 Ekim Pazartesi (bugün) toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan kabine toplantısının saat 15.00’de başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak oluşturulması amacıyla yapılan yeni düzenlemeler de masada olacak.

Bunların yanında son dönemde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç güvenlik sorunları, ekonomi ve dış politika gelişmeleri de toplantının diğer önemli gündem maddeleri olacak. Özellikle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddet olayları,kadın cinayetleri, ekonomide son durum görüşülecek.

KABİNE’DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezisi dönüşünde Kabine'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplarken gündeme dair farklı konularda açıklama yapan Erdoğan, bakanlıklarda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini belirtti.