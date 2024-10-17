Yeni Malatyaspor neden ligden çekilmek istediğini açıkladı

17 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:00

TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un Başkanı Şahin Altunok ligden çekilmek istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Yeni Malatyaspor neden ligden çekildi sorusu gündeme geldi. Kulüp depremin ardından tesislerde yaşanan hasar nedeniyle çekilmek istediğini duyurdu.

Dün Malatya​'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Malatyaspor​ ligden çekilmek istediğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Yeni Malatyaspor neden ligden çekiliyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

YENİ MALATYASPOR NEDEN LİGDEN ÇEKİLDİ?

Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklamaya göre 16 Ekim 2024 tarihinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem​ tesislerde bulunan hasar durumunu arttırdı.

Kulübün tesisleri 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi oranda hasar görmüştü.

Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler; geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık.

Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir.

Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizleri hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır.

Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşanan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi taktirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur.

Saygılarımla..."