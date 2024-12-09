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Yeni Malatyaspor’un kaç puanı silindi? FIFA Disiplin Komitesi puan silme cezası vermişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 19:07 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:10
Yeni Malatyaspor’un kaç puanı silindi? FIFA Disiplin Komitesi puan silme cezası vermişti

FIFA Disiplin Komitesi'nin kararıyla Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a verilen puan silme cezasının ardından takımlar silinen puanları merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada FIFA​'nın Yeni Malatyaspor​ ve Giresunspor​'a puan silme cezası verdiği açıklandı.

Yeni Malatyaspor’un kaç puanı silindi? FIFA Disiplin Komitesi puan silme cezası vermişti - 1. Resim

YENİ MALATYASPOR’UN KAÇ PUANI SİLİNDİ?

Yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan silinme cezası verildi.

Giresunspor Kulübü'ne ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildi.

Yeni Malatyaspor’un kaç puanı silindi? FIFA Disiplin Komitesi puan silme cezası vermişti - 2. Resim

ADEM BÜYÜK İLE YOLLARINI AYIRDI

Öte yandan, Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı da duyurulmuştu.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Sıkça Sorulan Sorular
TFF 1. Lig'in son sırasında.

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Kaynak: TGRT Haber
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