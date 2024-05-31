Yeni Minecraft animasyon filmi Netflix'te yayınlanacak, yayın tarihi henüz belli değil
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 18:31 - Güncelleme : 31 May 2024 17:25
Minecraft hayranları için heyecan verici haber! Mojang ve Netflix iş birliğiyle hazırlanan animasyon filmi yakında Netflix'te yayınlanacak. Peki, Minecraft filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
2009'dan beri hayatımızda olan Minecraft, son 15 yılda oyun dünyasında büyük bir iz bıraktı.
Bu önemli dönüm noktasını kutlamaya devam eden Mojang, şimdi de ikonik oyununu Netflix ile buluşturuyor.
Netflix ve Mojang’ın ortak açıklamasına göre, yeni Minecraft animasyon filmi yakında Netflix'te yayınlanacak.
Yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.
Bu iş birliği sayesinde Minecraft dünyasına yepyeni bir perspektiften bakma fırsatı bulacağız.
Kaynak: TGRT Haber