Yeni Minecraft animasyon filmi Netflix'te yayınlanacak, yayın tarihi henüz belli değil

31 May 2024 18:31 - Güncelleme : 31 May 2024 17:25

2009'dan beri hayatımızda olan Minecraft, son 15 yılda oyun dünyasında büyük bir iz bıraktı.

Bu önemli dönüm noktasını kutlamaya devam eden Mojang, şimdi de ikonik oyununu Netflix ile buluşturuyor.

Netflix ve Mojang’ın ortak açıklamasına göre, yeni Minecraft animasyon filmi yakında Netflix'te yayınlanacak.

Yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.

Bu iş birliği sayesinde Minecraft dünyasına yepyeni bir perspektiften bakma fırsatı bulacağız.