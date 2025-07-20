Yeni ÖTV hangi araçları etkileyecek? Araç fiyatları artacak mı?

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasa ile ekonomi, otomotiv, vergi, döviz konularında birçok değişiklik yapılırken ÖTV oranlarında yapılan değişiklikler dikkat çekti.

ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

Hibrit ve fosil yakıtlı araçlara yeni yasa ile daha yüksek ÖTV geldi.

Yeni oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Pick-up sınıfındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

Yerli üretim oranı yüzde 40’tan yüksek otomobillere ve motosikletlere ÖTV indirimi ya da muafiyet gelecek.

SIFIR İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Yeni gelen ÖTV zamlarıyla birlikte fiyat listeleri güncellenecek ve özellikle birçok pick-up modelinin satış fiyatı önemli ölçüde artacak.

Yeni ÖTV oranlarıyla birlikte piyasada genel bir durgun yaşanacağı da belirtiliyor.

Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşın yeniden 2. el araçlara yöneleceğini belirten uzmanlar 2. el araçların da bu hareketlilikle birlikte artacağını öngörüyor.