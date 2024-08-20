Yeni renk seçeneği sızdırıldı: iPhone 16’nın Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor

20 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:58

Şok Market 21 Ağustos aktüel ürünlerde 2’li ayaklı abajur, Baymak Klima, Soğuk Buharlı Vantilatör ve iPhone 13 gibi birçok ürün satışa çıkıyor

Şok Market 21 Ağustos aktüel ürünlerde 2’li ayaklı abajur, Baymak Klima, Soğuk Buharlı Vantilatör ve iPhone 13 gibi birçok ürün satışa çıkıyor

Apple ürünlerine dair sızıntılarıyla bilinen Majin hesabının paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın “Mavi Titanyum” renginin yerini “Çöl Titanyumu” alacak. Bu yeni renk koyu altın tonlarına sahip olacak ve serideki diğer titanyum renkleriyle birlikte sunulacak.

İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tüm dünyanın heyecanla beklediği iPhone 16 serisinin Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İPHONE 16 YENİ RENK SEÇENEĞİ NEDİR?

X (Twitter) platformu kullanıcılarından Majin hesabının iPhone 16 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın “Mavi Titanyum” renginin yerini “Çöl Titanyumu” alacak. Bu yeni renk koyu altın tonlarına sahip olacak ve serideki diğer titanyum renkleriyle beraber kullanıcılara sunulacak.

iPhone 16’nın piyasaya sürülmesi beklenen diğer renkleri ise şu şekilde;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni modeli olan iPhone 16 serisinin özellikleri şu şekilde;

Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri olan Capture Düğmesi özelliği sayesinde kullanıcılar sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Ekran İyileştirmesi: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor. Bu modelin, önceki modellerden daha büyük ekran olma özelliğini gösteriyor.

A18 Pro İşlemcisi ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro ve sonrası modellerde A18 Pro özelliği kullanılarak yapay zeka fonksiyonları daha hızlı çalışacak.

48MP Ultra Geniş Açılı Kamera: iPhone 16 Pro ve sonrası modellerde Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.