Yeni taksi teklifine göre 2 bin 500 yeni araç gelecek

29 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:39

Taksi sorunu vatandaşların tepkisini çekerken bugün UKOME toplantısı gerçekleştirildi. Araç sayısının artmasına yönelik yapılan teklif kabul edilirken sayı artıyor.

İSTANBUL'DA KAÇ TAKSİ VAR 2024, TEKLİF KABUL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre İstanbul'da taksi sayısı 18,395 olurken yeni yapılan teklifle beraber 2 bin 500 yeni taksi dahil edilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler."

İSTANBUL TAKSİ SİSTEM DÜZENLEMESİNDE SON DURUM 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni sistemdeki araçlarda tepe lambası bulunmazken uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınacak.

Diğer taksilerle aynı tasarımda olurken güvenlik bölmesi bulunacak.