Yeni yıl mesajları arkadaşa, anneye, babaya kısa ve resimli! 2025 anlamlı ve duygusal yeni yıl sözleri

31 Aralık 2024 08:50 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:10

2024 yılına veda etmeye kısa süre kaldı. Yeni yıla girerken sevdiklerimize, ailemize, annemize, babamıza ve kardeşimize göndermek üzere yeni yıl sözleri ve mesajları hazırlarız. Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan paylaşabileceğimiz yeni yıl sözleri her sene olduğu gibi bu sene de rağbet görüyor.

1 Ocak marketler açık mı? BİM, A101, Şok market açılış ve kapanış saatleri

1 Ocak marketler açık mı? BİM, A101, Şok market açılış ve kapanış saatleri

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

2025 yılına girerken yakınlarımıza, sevdiklerimize "Mutlu seneler, iyi yıllar" temalı yeni yıl mesajları göndermek isteriz. Yeni yıl, yeni umutlar derken en duygusal, anlamlı ve komik yeni yıl sözlerini sevdiklerimizle paylaşmak istiyoruz.

Bu yıla özel komik ve kısa yeni yıl mesajlarını derledik.

YENİ YIL MESAJLARI ANNE, BABA, ABLA, KARDEŞE 2025

Anne için yeni yıl mesajları

Bugün annemize göndermek için bazı yeni yıl mesajları:

En büyük destekçim, güzel annem... Yeni yılın kutlu olsun!

2025 yılı sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin annecim. Seni seviyorum.

Biricik annem, yeni yıl sana mutluluk dolu anlar getirsin.

Sana sahip olduğum için çok şanslıyım annecim. Mutlu ve sağlıklı yıllarımız olsun.

Her şeyin en güzelini hak eden anneme mutlu bir 2025 diliyorum.

Senin sevginle 2025 daha da güzel olacak, canım annem iyi ki varsın.

En büyük kahramanım, güzel annem... Yeni yıl sana sağlık huzur ve mutluluk getirsin.

Anneciğim, 2025 yılı bizim için harika bir yıl olacak, seni çok seviyorum!

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Mutlu yıllar!

Baba için yeni yıl sözleri

Babacım, bu yeni yıl sana sağlık, huzur ve mutluluk getirdin.

Yeni yılda yüzün hep gülsün babacım. Seni çok seviyorum.

Kahramanım, yeni yılın kutlu olsun!

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. İyi seneler babacığım!

Canım babam, yeni yıl sana güzellikler, huzur ve mutluluk getirsin.

Abla için yeni yıl sözleri

Ablacım, yeni yıl sana güzellikler getirsin. Hayallerine bir adım daha yaklaştığın güzel bir yıl olsun.

Yeni yıl sana mutluluk getirsin ablacım, Seni çok seviyorum.

Ablacım bu sene senin en güzel senen olsun. Hayatındaki zorlukların bittiği, güzelliklerin seni bulduğu yeni bir yıl olsun.

2025 YENİ YIL SÖZLERİ ARKADAŞA KOMİK VE EĞLENCELİ

Yeni yıla girerken sosyal medyada paylaşabileceğiniz veya arkadaşlarına gönderebileceğiniz mesajlar:

"2024’te seni sevmedim mi sanıyorsun? Hayır, sevmedim! Ama 2025’te bir şans daha vereceğim. İyi seneler, şansını iyi değerlendir!"

"2025 hedeflerim: 1. Zengin olmak. 2. Seni daha az görmek (şaka şaka ama emin ol, bunu düşünüyorum!). İyi yıllar!"

"Bu yıl da birlikte saçmalayıp kahkahalara boğulmaya hazır mısın? Yoksa ben tek başıma mı eğleneceğim? Mutlu yıllar!"

"Yeni sene yeni kararlar almayı gerektirirmiş. Benim kararım: 2025’te seni daha fazla delirtmek! Mutlu yıllar!"