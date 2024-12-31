Yeni yılla beraber İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldiği iddia edildi

31 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:41

2025 yılına girmemizle beraber ürünlere gelecek olan zamlar da gündeme geldi. Sosyal medyada bir kırtasiyecinin paylaştığı baskının ardından İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldiği iddia edildi. Ne kadar olduğu ise gündeme geldi.

Bu fiyata peynir ekmek gibi satar: Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

Bu fiyata peynir ekmek gibi satar: Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

İstanbul​'da ekmek​ fiyatlarında dönem dönem değişiklikler meydana gelirken yeni yıla girmemize kısa süre kala ekmek fiyatlarında değişiklik olacağı iddia ediliyor.

İSTANBUL EKMEK ZAM​ MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

X platformunda yapılan bir paylaşım sonrasında ekmek fiyatlarının değişeceği iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre bir kırtasiyeci sosyal medyada yeni baskısını paylaştı. Buna göre ekmek fiyatlarına zam geleceği düşünüldü.

Baskıda yer alan fiyatlara göre İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL olurken kilogram fiyatı 62.50 TL oldu.

EKMEK NE KADAR, KAÇ TL 2024?

01.06.2024 tarihinde İstanbul Fırıncılar Odası tarafından paylaşılan son fiyata göre 200 gram ekmek 10,00 TL olurken 1000 gram ücreti 50,00 TL olarak belirlendi.

Yeni yılla beraber ekmek fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.