Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

24 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:22

2025 asgari ücretin bu akşam yapılan toplantının ardından 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından vatandaşlar ilk zamlı asgari ücretin yatağı tarihi araştırmaya koyuldu.