Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı
2025 asgari ücretin bu akşam yapılan toplantının ardından 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından vatandaşlar ilk zamlı asgari ücretin yatağı tarihi araştırmaya koyuldu.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 asgari ücreti sonunda belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 zam yapıldığını ve 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücretin 22.104 TL olarak uygulanacağını resmi X hesabı üzerinden duyurdu.
Yeni zamlı asgari ücretin 2025 yılı Ocak ayı itibariyle asgari ücretli çalışanlara ödenmesi bekleniyor.
TÜRK İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
Türk-İş asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.
Sürpriz bir şekilde gerçekleştirilen toplantıya katılmayan TÜRK İŞ asgari ücretin belli olmasının ardından 1 yıl için belirlenen rakamın kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıklaması yapıldı.