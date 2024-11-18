Yenidoğan Çetesi davasında son durum bekleniyordu! Hakim karşısına çıkacaklar
Tüm Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi olaylarındaki yaşananlar yakından takip ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada verilecek olan cezalar gündeme gelirken 22'si tutuklu toplam 47 sanık yargılanacak.
İstanbul'da anlaştıkları özel hastanelerde yenidoğan ünitelerini kullanarak SGK'dan para almaya çalışan Yenidoğan Çetesi, ilk defa hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'nin yakından takip ettiği davada bugün gelişmeler yaşanması beklenirken Yenidoğan Çetesi davasında son durum bugün belli olacak.
YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI SON DURUM NEDİR?
Kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere bebekleri sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebeklere ihmali davranışta bulunarak ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi'nin davası bugün görülecek.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından fezleke hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.
22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanması 18 Kasım günü başlıyor. Dava 10.00'da başlarken sona ermesiyle beraber davada son durum belli olacak.
YENİDOĞAN ÇETESİ DOKTORLARI VE HASTANELER
Suç örgütünün elebaşı olduğu bilinen Fırat Sarı, tıp fakültesinde okuduğu dönemlerde "PKK terör örgütü üyeliğinden" mahkumdu.
5 sene cezaevinde kaldıktan sonra üniversite eğitimini tamamladığı öğrenilmişti. Ruhsatı iptal edilen hastaneler şöyle:
- Özel Avcılar Hospital Hastanesi
- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
- Özel Birinci Hastanesi
- Özel Güney Hastanesi,
- Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
- Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
- Özel Şafak Hastanesi Bağcılar
- Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
- Çorlu Reyap Hastanesi