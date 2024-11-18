Yenidoğan Çetesi davasında son durum bekleniyordu! Hakim karşısına çıkacaklar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:04

Tüm Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi olaylarındaki yaşananlar yakından takip ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada verilecek olan cezalar gündeme gelirken 22'si tutuklu toplam 47 sanık yargılanacak.

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İstanbul​'da anlaştıkları özel hastanelerde yenidoğan ünitelerini kullanarak SGK​'dan para almaya çalışan Yenidoğan Çetesi​, ilk defa hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada bugün gelişmeler yaşanması beklenirken Yenidoğan Çetesi davasında son durum bugün belli olacak. YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI SON DURUM NEDİR? Kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere bebekleri sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebeklere ihmali davranışta bulunarak ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi'nin davası bugün görülecek. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından fezleke hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanması 18 Kasım günü başlıyor. Dava 10.00'da başlarken sona ermesiyle beraber davada son durum belli olacak. YENİDOĞAN ÇETESİ DOKTORLARI VE HASTANELER Suç örgütünün elebaşı olduğu bilinen Fırat Sarı, tıp fakültesinde okuduğu dönemlerde "PKK terör örgütü üyeliğinden" mahkumdu. 5 sene cezaevinde kaldıktan sonra üniversite eğitimini tamamladığı öğrenilmişti. Ruhsatı iptal edilen hastaneler şöyle: Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi,

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

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