Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor
Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok etkinlik düzenleniyor. Alanda gerçekleşen yemek tanıtım günlerinde birçok il yer alırken ekim ayında Trabzon Günleri yaşanacak. Gitmek isteyenler ise ne zaman başladığını ve biteceğini araştırmaya başladı.
Ekim ayında Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen etkinlikler arasında Trabzon Günleri yer alıyor. Çeşitli yemeklerin sunulduğu ve Trabzon kültürünün yansıtıldığı tanıtım gününe girişler ücretsiz olacak.
Tanıtım günleri programı da paylaşıldı.
YENİKAPI'DA BU HAFTA HANGİ ETKİNLİK VAR?
Ekim ayının son gününde Yenikapı yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında Trabzon Günleri gerçekleşiyor.
Binlerce kişinin katılım sağlaması da bekleniyor.
YENİKAPI TRABZON GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2024?
Yenikapı’da düzenlenecek olan Trabzon Günleri 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında olacak. Trabzon’un Fethi’nin 563. Yıl Dönümü’nün kutlanacağı etkinlikte Trabzon kültürü ve tarihi ön planda olurken çeşitli yemekler de sunulacak.
Girişler ücretsiz olacak.
TRABZON GÜNLERİ ETKİNLİK PROGRAMI EKİM 2024
1 Kasım programı şöyle:
14.00 Barış Barutçu
15.00 Rüştü Çavuş
16.00 Nurettin Kahveci
17.00 Cemal Kaygusuz
17.00 Protokol açılışı
18.00 Aşık Süleyman
19.00 İlknur Yakupoğlu
20.00 Emirhan Usta
21.00 Ceren Ece Öksüz
2 Kasım programı
12.00 DJ Sibel
13.00 Ağasar Otçu Yürüyüşü
14.00 Yeşim Civelek
15.00 Yücel Aktaş
16.00 Serhat Şahin
17.00 Ali Alkurt
18.00 Uğur Albayrak
19.00 Safa Tatoğlu
20.00 Turan Şahin
21.00 Onur Atmaca