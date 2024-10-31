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Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:14
Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor

Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok etkinlik düzenleniyor. Alanda gerçekleşen yemek tanıtım günlerinde birçok il yer alırken ekim ayında Trabzon Günleri yaşanacak. Gitmek isteyenler ise ne zaman başladığını ve biteceğini araştırmaya başladı.

Ekim​ ayında Yenikapıetkinlik​ alanında düzenlenen etkinlikler arasında Trabzon​ Günleri yer alıyor. Çeşitli yemeklerin sunulduğu ve Trabzon kültürünün yansıtıldığı tanıtım gününe girişler ücretsiz olacak.

Tanıtım günleri programı da paylaşıldı.

YENİKAPI'DA BU HAFTA HANGİ ETKİNLİK VAR?

Ekim ayının son gününde Yenikapı yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında Trabzon Günleri gerçekleşiyor.

Binlerce kişinin katılım sağlaması da bekleniyor.

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YENİKAPI TRABZON GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2024?

Yenikapı’da düzenlenecek olan Trabzon Günleri 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında olacak. Trabzon’un Fethi’nin 563. Yıl Dönümü’nün kutlanacağı etkinlikte Trabzon kültürü ve tarihi ön planda olurken çeşitli yemekler de sunulacak.

Girişler ücretsiz olacak.

Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor - 2. Resim

TRABZON GÜNLERİ ETKİNLİK PROGRAMI EKİM 2024

1 Kasım programı şöyle:

14.00 Barış Barutçu

15.00 Rüştü Çavuş

16.00 Nurettin Kahveci

17.00 Cemal Kaygusuz

17.00 Protokol açılışı

Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor - 3. Resim

18.00 Aşık Süleyman

19.00 İlknur Yakupoğlu

20.00 Emirhan Usta

21.00 Ceren Ece Öksüz

2 Kasım programı

12.00 DJ Sibel

13.00 Ağasar Otçu Yürüyüşü

14.00 Yeşim Civelek

15.00 Yücel Aktaş

16.00 Serhat Şahin

Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor - 4. Resim

17.00 Ali Alkurt

18.00 Uğur Albayrak

19.00 Safa Tatoğlu

20.00 Turan Şahin

21.00 Onur Atmaca

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Kaynak: TGRT Haber
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