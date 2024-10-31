Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:14

Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok etkinlik düzenleniyor. Alanda gerçekleşen yemek tanıtım günlerinde birçok il yer alırken ekim ayında Trabzon Günleri yaşanacak. Gitmek isteyenler ise ne zaman başladığını ve biteceğini araştırmaya başladı.

Ekim​ ayında Yenikapı​ etkinlik​ alanında düzenlenen etkinlikler arasında Trabzon​ Günleri yer alıyor. Çeşitli yemeklerin sunulduğu ve Trabzon kültürünün yansıtıldığı tanıtım gününe girişler ücretsiz olacak. Tanıtım günleri programı da paylaşıldı. YENİKAPI'DA BU HAFTA HANGİ ETKİNLİK VAR? Ekim ayının son gününde Yenikapı yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında Trabzon Günleri gerçekleşiyor. Binlerce kişinin katılım sağlaması da bekleniyor. YENİKAPI TRABZON GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2024? Yenikapı’da düzenlenecek olan Trabzon Günleri 31 Ekim ile 3 Kasım aralığında olacak. Trabzon’un Fethi’nin 563. Yıl Dönümü’nün kutlanacağı etkinlikte Trabzon kültürü ve tarihi ön planda olurken çeşitli yemekler de sunulacak. Girişler ücretsiz olacak. TRABZON GÜNLERİ ETKİNLİK PROGRAMI EKİM 2024 1 Kasım programı şöyle: 14.00 Barış Barutçu 15.00 Rüştü Çavuş 16.00 Nurettin Kahveci 17.00 Cemal Kaygusuz 17.00 Protokol açılışı 18.00 Aşık Süleyman 19.00 İlknur Yakupoğlu 20.00 Emirhan Usta 21.00 Ceren Ece Öksüz 2 Kasım programı 12.00 DJ Sibel 13.00 Ağasar Otçu Yürüyüşü 14.00 Yeşim Civelek 15.00 Yücel Aktaş 16.00 Serhat Şahin 17.00 Ali Alkurt 18.00 Uğur Albayrak 19.00 Safa Tatoğlu 20.00 Turan Şahin 21.00 Onur Atmaca İlgili Haberler Tour of İstanbul 2024 kapsamında Yenikapı'da 15 Eylül'de kapalı yollar açıklandı Yenikapı'da etkinlik takvimi belli oldu! 10 Ekim'de başlayacak