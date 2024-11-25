Yenikapı Hacıosman metro hattı neden kapalı? Sosyal medya hesabından duyuru yapıldı

25 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:17

Bugün Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşıma göre Yenikapı - Hacıosman metro hattı bugün kapalı olacak. Bugün erken saatlerde yapılan duyurunun ardından Yenikapı metro hattının kapalı olma sebebi merak edildi.

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25 Kasım Pazartesi günü Yenikapı - Hacıosman metro​ hattı belirli bir saatten sonra kapalı olacak. Her gün milyonlarca kişinin ulaşım aracı olarak kullandığı M2 metro hattının neden kapalı olduğu araştırılırken kapanacağı saat belli oldu.

Metro İstanbul​ bugün X platformu hesabı üzerinden kapalı olacak saatleri paylaştı.

YENİKAPI - HACIOSMAN METRO HATTI KAPALI MI, NEDEN 25 KASIM?

M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı 25 Kasım günü belirli bir süreden sonra kapalı olacak.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda kapanacak olan metro hattının kapatılış sebebi henüz duyurulmazken 15.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı duyuruldu.

Buna göre M2 metro hattı bugün 15.00'ten itibaren kapalı olacak. Vatandaşlar alternatif güzergahlar ile ulaşım sağlamalıdır.

YENİKAPI METRO AÇILDI MI, SAAT KAÇA KADAR KAPALI?

Bugün Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre Yenikapı metro hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak.

Metro hattının saat kaçta açılacağı belirtilmezken ikinci duyuruya kadar kapalı olacağı söylendi. Metronun açılış saati için duyuru bekleniyor.

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."