Yenikapı - Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

11 Eylül 2024 19:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:03

11 Eylül günü M2 Hacıosman metro hattında yaşanan arızanın ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile seferlerin aksadığı öğrenildi.

Bugün akşam saatlerinde Yenikapı metro hattını kullanacak olanlar seferlerin yavaşlığı ile karşılaştı.

Yenikapı son dakika metro hattı neden çalışmıyor, sorun mu var araması yükselirken açıklama geldi.

M2 HACIOSMAN YENİKAPI SON DAKİKA METRO SEFERLER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

11 Eylül günü 18.50 civarında meydana gelen teknik arıza sonucunda seferlerde aksama yaşandı.

Son dakika olayını Metro İstanbul, X hesabından şu sözlerle duyurdu: