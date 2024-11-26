Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu
Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok tanıtım günleri etkinliği düzenleniyor. Çeşitli yemeklerin ve konserlerin olduğu etkinliğe gitmek isteyenler Kastamonu Tanıtım Günleri tarihi ve yerini araştırmaya başladı. Gün gün program ve konser saatleri de duyuruldu.
Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri sayesinde yurdumuzun her yerinden tatlara ve kültürlere ulaşabiliyoruz.
Bu haftanın takviminde ise Kastamonu tanıtım günü yer aldı.
YENİKAPI KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?
Etkinlik 28-29-30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Vatandaşlar ücretsiz olarak etkinlik alanında çeşitli aktivitelere ve konserlere katılabilecek.
KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ PROGRAM 2024
1 Aralık'ta sona erecek olan etkinlikte konserlerin saati belli oldu. Program şöyle:
28 Kasım
14.00 Bilal Ertural Konseri
15.00 Hüseyin Subaşı Konseri
16.00 Orhan Canayakın Konseri
17.00 Halide Göksoy Konseri
18.00 Ahmet Ayverdi Konseri
29 Kasım
14.00 Burak Kar Konseri
15.00 Sarı Yazma Ekibi
Davul-Zurna Halk Oyunları
16.00 Gülşah Torlak Konseri
17.00 Emrah Öz Konseri
18.00 Ilgaz Konseri
30 Kasım
16.00 Hasan Yılmaz Konseri
13.00 Ahmet Aykın Konseri
14.00 Soner Konseri
15.00 İrem Bal Konseri
17.00 Arzu Akça Konseri
18.00 Yılmaz Cesur Konseri
1 Aralık
13.00 Hüsnü Kemerci Konseri
14.00 Seyfi Çulcu Konseri
15.00 Cideli Emin Konseri
16.00 Resul Dindar Konseri
17.00 Gülcan Kara Konseri
18.00 Reco Konseri