Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:08

Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok tanıtım günleri etkinliği düzenleniyor. Çeşitli yemeklerin ve konserlerin olduğu etkinliğe gitmek isteyenler Kastamonu Tanıtım Günleri tarihi ve yerini araştırmaya başladı. Gün gün program ve konser saatleri de duyuruldu.

Yenikapı​ etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri sayesinde yurdumuzun her yerinden tatlara ve kültürlere ulaşabiliyoruz. Bu haftanın takviminde ise Kastamonu​ tanıtım günü yer aldı. YENİKAPI KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA? Etkinlik 28-29-30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Vatandaşlar ücretsiz olarak etkinlik alanında çeşitli aktivitelere ve konserlere katılabilecek. KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ PROGRAM 2024 1 Aralık'ta sona erecek olan etkinlikte konserlerin saati belli oldu. Program şöyle: 28 Kasım 14.00 Bilal Ertural Konseri 15.00 Hüseyin Subaşı Konseri 16.00 Orhan Canayakın Konseri 17.00 Halide Göksoy Konseri 18.00 Ahmet Ayverdi Konseri 29 Kasım 14.00 Burak Kar Konseri 15.00 Sarı Yazma Ekibi Davul-Zurna Halk Oyunları 16.00 Gülşah Torlak Konseri 17.00 Emrah Öz Konseri 18.00 Ilgaz Konseri 30 Kasım 16.00 Hasan Yılmaz Konseri 13.00 Ahmet Aykın Konseri 14.00 Soner Konseri 15.00 İrem Bal Konseri 17.00 Arzu Akça Konseri 18.00 Yılmaz Cesur Konseri 1 Aralık 13.00 Hüsnü Kemerci Konseri 14.00 Seyfi Çulcu Konseri 15.00 Cideli Emin Konseri 16.00 Resul Dindar Konseri 17.00 Gülcan Kara Konseri 18.00 Reco Konseri İlgili Haberler Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor Yenikapı Trabzon Günleri'nin ziyaret saatleri netleşti! Nasıl gidilir?