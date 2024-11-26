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Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:08
Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu

Yenikapı etkinlik alanında her ay birçok tanıtım günleri etkinliği düzenleniyor. Çeşitli yemeklerin ve konserlerin olduğu etkinliğe gitmek isteyenler Kastamonu Tanıtım Günleri tarihi ve yerini araştırmaya başladı. Gün gün program ve konser saatleri de duyuruldu.

Yenikapı​ etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri sayesinde yurdumuzun her yerinden tatlara ve kültürlere ulaşabiliyoruz.

Bu haftanın takviminde ise Kastamonu​ tanıtım günü yer aldı. 

YENİKAPI KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Etkinlik 28-29-30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Vatandaşlar ücretsiz olarak etkinlik alanında çeşitli aktivitelere ve konserlere katılabilecek.

Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu - 1. Resim

KASTAMONU TANITIM GÜNLERİ PROGRAM 2024

1 Aralık'ta sona erecek olan etkinlikte konserlerin saati belli oldu. Program şöyle:

28 Kasım

14.00 Bilal Ertural Konseri

15.00 Hüseyin Subaşı Konseri

16.00 Orhan Canayakın Konseri

17.00 Halide Göksoy Konseri

18.00 Ahmet Ayverdi Konseri

29 Kasım 

14.00 Burak Kar Konseri

15.00 Sarı Yazma Ekibi

Davul-Zurna Halk Oyunları

16.00 Gülşah Torlak Konseri

17.00 Emrah Öz Konseri

18.00 Ilgaz Konseri

Yenikapı Kastamonu Tanıtım Günleri başlıyor! Etkinlik programı ve saati duyuruldu - 2. Resim

30 Kasım 

16.00 Hasan Yılmaz Konseri

13.00 Ahmet Aykın Konseri

14.00 Soner Konseri

15.00 İrem Bal Konseri

17.00 Arzu Akça Konseri

18.00 Yılmaz Cesur Konseri

1 Aralık

13.00 Hüsnü Kemerci Konseri

14.00 Seyfi Çulcu Konseri

15.00 Cideli Emin Konseri

16.00 Resul Dindar Konseri

17.00 Gülcan Kara Konseri

18.00 Reco Konseri

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Kaynak: TGRT Haber
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